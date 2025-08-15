Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 15:00

Салат «Зимний» из свежей капусты! Домашняя заготовка на холодное время

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Зимний» из свежей капусты! Этот яркий овощной салат станет вкусным дополнением к зимнему столу. Хрустящая капуста, сочные помидоры и сладкий перец в пикантной заливке сохраняют летний вкус и аромат даже в холодное время года.

Ингредиенты

  • Свежая капуста – 3 кг
  • Помидоры – 1 кг
  • Лук репчатый – 1 кг
  • Морковь – 500 г
  • Сладкий перец – 500 г
  • Растительное масло – 400 мл
  • Уксус 9% – 180 мл
  • Сахар – 100 г
  • Соль – 1-2 ст. л.

Приготовление

  1. Капусту нарежьте крупными кубиками, морковь – тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, а помидоры – дольками. В большую кастрюлю сложите все овощи, добавьте растительное масло, сахар и соль. Доведите до кипения на среднем огне, периодически помешивая.
  2. Варите ровно 10 минут, затем влейте уксус, перемешайте и снимите с огня. Горячий салат сразу разложите по стерильным банкам, закатайте крышками и переверните до полного остывания.

Совет: для пикантности можно добавить 2-3 зубчика чеснока или щепотку молотого черного перца.

Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде. Простая закатка на зиму.

домашние заготовки
закатки
соленья
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
