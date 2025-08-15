Салат «Зимний» из свежей капусты! Домашняя заготовка на холодное время

Салат «Зимний» из свежей капусты! Этот яркий овощной салат станет вкусным дополнением к зимнему столу. Хрустящая капуста, сочные помидоры и сладкий перец в пикантной заливке сохраняют летний вкус и аромат даже в холодное время года.
Ингредиенты
- Свежая капуста – 3 кг
- Помидоры – 1 кг
- Лук репчатый – 1 кг
- Морковь – 500 г
- Сладкий перец – 500 г
- Растительное масло – 400 мл
- Уксус 9% – 180 мл
- Сахар – 100 г
- Соль – 1-2 ст. л.
Приготовление
- Капусту нарежьте крупными кубиками, морковь – тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, а помидоры – дольками. В большую кастрюлю сложите все овощи, добавьте растительное масло, сахар и соль. Доведите до кипения на среднем огне, периодически помешивая.
- Варите ровно 10 минут, затем влейте уксус, перемешайте и снимите с огня. Горячий салат сразу разложите по стерильным банкам, закатайте крышками и переверните до полного остывания.
Совет: для пикантности можно добавить 2-3 зубчика чеснока или щепотку молотого черного перца.
