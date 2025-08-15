Салат «Зимний» из свежей капусты! Домашняя заготовка на холодное время

Салат «Зимний» из свежей капусты! Домашняя заготовка на холодное время

Салат «Зимний» из свежей капусты! Этот яркий овощной салат станет вкусным дополнением к зимнему столу. Хрустящая капуста, сочные помидоры и сладкий перец в пикантной заливке сохраняют летний вкус и аромат даже в холодное время года.

Ингредиенты

Свежая капуста – 3 кг

Помидоры – 1 кг

Лук репчатый – 1 кг

Морковь – 500 г

Сладкий перец – 500 г

Растительное масло – 400 мл

Уксус 9% – 180 мл

Сахар – 100 г

Соль – 1-2 ст. л.

Приготовление

Капусту нарежьте крупными кубиками, морковь – тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, а помидоры – дольками. В большую кастрюлю сложите все овощи, добавьте растительное масло, сахар и соль. Доведите до кипения на среднем огне, периодически помешивая. Варите ровно 10 минут, затем влейте уксус, перемешайте и снимите с огня. Горячий салат сразу разложите по стерильным банкам, закатайте крышками и переверните до полного остывания.

Совет: для пикантности можно добавить 2-3 зубчика чеснока или щепотку молотого черного перца.

Ранее мы делились рецептом хрустящих корнишонов в маринаде. Простая закатка на зиму.