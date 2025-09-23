Перчик по-кавказски на зиму: звезда домашних заготовок! Он станет главной находкой ваших закаток. Идеальная закуска для тех, кто любит яркие и согревающие вкусы. Превращаем простые продукты в кулинарный шедевр с кавказским характером.

Ингредиенты

Перец красный болгарский — 1 кг

Перец зеленый жгучий — 0,5 кг

Масло растительное — 2 ст.

Петрушка — 1 большой пучок

Соль — 1 ст. л. (без горки)

Сахар — 2 ст. л.

Хмели-сунели — 3 ч. л.

Уксусная эссенция 70% — 1/2 ч. л.

Приготовление

Перец промойте, удалите плодоножки и нарежьте полосками. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте масло, выложите перец, посолите, добавьте сахар и тушите на среднем огне, периодически помешивая. Когда перец станет мягким, добавьте хмели-сунели, уксус и крупно нарезанную петрушку. Перемешайте и тушите ещё 10 минут. Горячий перец разложите по стерилизованным банкам, утрамбовывая, и сразу закатайте. Банки переверните и укутайте до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы готовили баклажаны с чесноком на зиму! Делайте побольше — банки будут улетать мгновенно.