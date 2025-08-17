Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовим рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром! Эти рулетики — настоящая находка! Тонкие ломтики кабачка обнимают ароматную куриную начинку с золотистым луком, а томатный соус и расплавленный сыр создают аппетитную шапку. Идеально для ужина или фуршета — нежные, сытные и красивые!

Вам понадобятся: 2–3 небольших кабачка (лучше молодых), 350 г куриного фарша, 1 луковица, 200 г твердого сыра (типа чеддер), 300–350 мл томатного соуса (пассата или домашнего), 2 ст. л. растительного масла, соль, черный перец по вкусу.

Приготовление: кабачки вымойте, срежьте кончики. Острым ножом или овощечисткой нарежьте их вдоль на тонкие пластины (толщиной ~3 мм). Посыпьте солью, оставьте на 10 минут, чтобы стали гибкими. Промокните бумажным полотенцем. Лук мелко порубите. На сковороде разогрейте 1 ст. л. масла, обжарьте лук до прозрачности. Добавьте фарш, жарьте 5–7 минут, разбивая комочки, до готовности. Посолите, поперчите. Сыр натрите на крупной терке.

Каждую кабачковую полоску смажьте тонким слоем начинки, посыпьте щепоткой сыра. Сверните в плотный рулетик. Выложите швом вниз в форму, смазанную оставшимся маслом. Полейте томатным соусом, стараясь покрыть все рулетики. Посыпьте оставшимся сыром.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут, пока сыр не расплавится в румяную корочку, а кабачки не станут мягкими. Дайте настояться 5 минут. Подавайте горячими, украсив зеленью. Нежный кабачок, сочная курочка и томатно-сырная нежность — пальчики оближете!

