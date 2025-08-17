Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Морковь по-корейски: остро-сладкая закуска в банках — рецепт на 2 кг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морковь по-корейски — это пикантная остро-сладкая закуска с насыщенным ароматом чеснока, кориандра и жгучего перца, где хрустящая морковь пропитывается пряным маринадом, становясь невероятно сочной.

Для приготовления натрите 2 кг моркови специальной теркой для корейской моркови. Добавьте 1 измельченную головку чеснока, 2 ч. л. молотого кориандра, 1 ч. л. красного острого перца, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли. Разогрейте 200 мл растительного масла до дымка, залейте морковь, добавьте 50 мл уксуса 9%, тщательно перемешайте. Плотно уложите в стерильные банки, оставив 2 см до горлышка, сверху долейте выделившийся сок. Стерилизуйте 15 минут, закатайте, переверните до остывания.

Через 2 недели морковь полностью раскроет вкус — она идеальна к мясу, картошке или как самостоятельная закуска. Храните в прохладном месте до 6 месяцев — с каждой неделей закуска становится вкуснее!

Ранее был назван рецепт малосольной капусты быстрого приготовления: готовим сейчас, едим уже завтра.

