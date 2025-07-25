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25 июля 2025 в 20:15

Готовим сейчас, едим уже завтра: малосольная капуста быстрого приготовления

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольная капуста быстрого приготовления — это хрустящая, ароматная закуска с ярким вкусом, где идеально сочетается легкая кислинка, пикантная острота чеснока и сладковатые нотки моркови. Готовим сейчас, едим уже завтра!

Для приготовления нашинкуйте 1 кг капусты, натрите 1 крупную морковь, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока. Плотно утрамбуйте в 3-литровую банку, пересыпая 1 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Залейте кипяченой водой комнатной температуры, чтобы она полностью покрыла овощи. Добавьте 1 ч. л. семян укропа и 3 лавровых листа. Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник еще на 12 часов.

Уже через сутки вы получите сочную, хрустящую капусту с освежающим вкусом — нежную, но с характерной кислинкой, которая идеально дополнит любое мясное блюдо или станет самостоятельной витаминной закуской.

Ранее был назван рецепт маринованных шампиньонов «как из бочки».

капуста
рецепты
соленья
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
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