Готовим сейчас, едим уже завтра: малосольная капуста быстрого приготовления

Малосольная капуста быстрого приготовления — это хрустящая, ароматная закуска с ярким вкусом, где идеально сочетается легкая кислинка, пикантная острота чеснока и сладковатые нотки моркови. Готовим сейчас, едим уже завтра!

Для приготовления нашинкуйте 1 кг капусты, натрите 1 крупную морковь, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока. Плотно утрамбуйте в 3-литровую банку, пересыпая 1 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Залейте кипяченой водой комнатной температуры, чтобы она полностью покрыла овощи. Добавьте 1 ч. л. семян укропа и 3 лавровых листа. Оставьте при комнатной температуре на 12 часов, затем уберите в холодильник еще на 12 часов.

Уже через сутки вы получите сочную, хрустящую капусту с освежающим вкусом — нежную, но с характерной кислинкой, которая идеально дополнит любое мясное блюдо или станет самостоятельной витаминной закуской.

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