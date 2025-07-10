Шампиньоны как из бочки! Маринуем грибы за полчаса к зимним застольям

Шампиньоны как из бочки! Маринуем грибы за полчаса к зимним застольям

Эта закуска будет первой исчезать со стола! Рассказываем, как замариновать грибы к зимним застольям, да так, чтобы шампиньоны получились как из бочки! У вас уйдет всего полчаса.

Маринованные шампиньоны получаются пикантными, с нежной текстурой и легкой кислинкой, идеально дополняя мясные блюда и салаты.

Для приготовления возьмите 1 кг свежих шампиньонов (мелких или нарезанных), 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 мл 9%-го уксуса, 5 зубчиков чеснока, 3 лавровых листа, 10 горошин черного перца и 1 л воды. Грибы промойте, отварите 10 минут в подсоленной воде (1 ч. л. соли на литр), откиньте на дуршлаг. Для маринада вскипятите воду с солью, сахаром и специями, влейте уксус, добавьте грибы и варите 5 минут.

Разложите по стерильным банкам, залейте маринадом, закройте крышками. Храните в холодильнике 2 недели перед дегустацией — за это время грибы пропитаются ароматом специй. Подавайте с луком и растительным маслом — это идеальная закуска к зимнему застолью!

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