Салат-новинка! «Лаззат» с хрустящими баклажанами. Готовится просто и быстро

Скучные салаты капитулировали! На трон взошел «Лаззат» — взрывной микс текстур и культур, где хрустящие баклажаны в азиатской панировке встречают нежнейшую итальянскую страчателлу. Это не просто еда, а наслаждение (именно так переводится «Лаззат» с тюркского), построенное на контрастах: обжигающий хруст баклажанов сменяется кремовой прохладой сыра, а яркая сладко-остро-соленая заправка смягчается нейтральной страчателлой. Ресторанный фьюжн у вас дома!

Вам понадобится: 2 баклажана, 10–12 помидоров черри, 2 зубчика чеснока, пучок кинзы, 5 ст. л. кукурузного крахмала, масло для фритюра. Для заправки: 1 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. сладкого чили, соль, перец по вкусу, 100–150 г сыра страчателла.

Приготовление: Баклажаны нарежьте крупными кубиками или брусочками. Посолите, оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем насухо — это уберет горечь и лишнюю влагу. Щедро обваляйте кусочки в кукурузном крахмале. В сотейнике или сковороде с высокими бортами разогрейте масло для фритюра (около 1,5 см). Обжаривайте баклажаны порциями до румяной, тонкой и хрустящей корочки (3-4 минуты). Выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Помидоры черри разрежьте пополам, чеснок мелко порубите, кинзу крупно нарежьте. В большой миске смешайте горячие баклажаны, помидоры, чеснок и большую часть кинзы. Полейте смесью соевого соуса и соуса чили, аккуратно перемешайте. Сразу же разложите салат по тарелкам. Сверху выложите крупные куски страчателлы, разрывая ее руками. Посыпьте оставшейся кинзой. Подавайте мгновенно, пока баклажаны хрустят, а сыр прохладен — контраст температур и текстур создает магию! Наслаждайтесь «Лаззатом» — королем салатов!

