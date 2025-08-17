10 рецептов маринованных зеленых помидоров: от сладких до жгучих

Маринованные зеленые помидоры — отличная закуска, которая разнообразит ваше зимнее меню. Мы собрали 10 проверенных рецептов, которые понравятся всем, от любителей классики до ценителей острых блюд.

Классические зеленые помидорки на зиму

Килограмм плотных зеленых помидоров прокалываем вилкой, кладем в стерилизованную литровую банку с 4 дольками чеснока и веточкой укропа. Заливаем кипятком, через 10 минут воду сливаем, добавляем столовую ложку соли, две — сахара, лавровый лист, несколько горошин перца. Заливаем кипящим рассолом, закатываем и укутываем до остывания — вкус детства готов!

Жгучие помидорки с хреном и перцем

Мелкие зеленые помидоры (около килограмма) укладываем в банку, добавив лист хрена, острый перец и 5 зубчиков чеснока. Заливаем кипятком, через 10 минут сливаем, добавляем по столовой ложке соли и сахара, лавровый лист. Заливаем снова, закатываем. Через пару недель вкус острый, но гармоничный.

Зеленые помидоры с пряными травами

Килограмм зеленых помидоров режем пополам, кладем в банку вместе с веточками тимьяна, орегано и петрушки. В кастрюле кипятим 500 мл воды с 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса. Заливаем маринад, закатываем. Запах трав останется и зимой, напоминая о лете.

Маринуем помидоры на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сладкие маринованные помидоры

Килограмм зеленых помидоров нарезаем дольками, выкладываем в банку, пересыпая кольцами одной крупной луковицы. В кастрюле кипятим 500 мл воды с 150 г сахара, 50 мл уксуса и чайной ложкой соли. Заливаем помидоры маринадом, закрываем крышкой, стерилизуем 15 минут и закатываем. Получаются нежные, с легким медовым вкусом.

Вариант с морковью и сельдереем

Килограмм зеленых помидоров и 2 моркови режем кружками, стебель сельдерея — кусочками. Складываем в банку, добавляем 3 дольки чеснока, лаврушку. Воду с 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара и 70 мл уксуса кипятим, заливаем, закатываем. Овощи получаются разноцветными и ароматными.

Зеленые помидоры в медовом маринаде

Килограмм зеленых помидоров режем на четвертинки, заливаем кипящим маринадом из 500 мл воды, 100 г меда, 50 мл уксуса, 1 ст. л. соли. Добавляем лавровый лист, гвоздику. Закатываем и убираем в темное место. Вкус — тонкий и необычный, с легкой сладостью.

Как замариновать зеленые помидоры: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры с чесноком и укропом без уксуса

Килограмм зеленых помидоров кладем в банку с пучком укропа и 6 дольками чеснока. В кастрюле кипятим литр воды с 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Заливаем помидоры, стерилизуем 10 минут, закатываем. Получается мягкий, домашний вкус без резкой кислинки.

Помидоры по-грузински с кинзой

Килограмм зеленых помидоров режем дольками, смешиваем с пучком кинзы, 5 зубчиками чеснока и острым перцем. Складываем в банку, заливаем кипятком, сливаем, варим маринад из 500 мл воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 50 мл уксуса. Заливаем, закатываем.

Пикантные помидоры с горчицей в зернах

Килограмм зеленых помидоров целиком кладем в банку, добавляем столовую ложку зерновой горчицы, лаврушку, 3 дольки чеснока. Воду с 2 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара и 50 мл уксуса кипятим, заливаем, закатываем. Помидоры получаются ароматные и слегка пикантные.

Маринованные помидоры: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрые малосольные помидоры

Килограмм зеленых помидоров разрезаем крест-накрест, внутрь кладем дольку чеснока и укроп. Складываем в кастрюлю, добавляем 1,5 ст. л. соли на литр кипятка, заливаем, накрываем крышкой. Через сутки можно пробовать — вкусные, свежие, с легкой остринкой.

