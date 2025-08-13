Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Аджика из зеленых помидоров: остро-пряная вкуснятина за полчаса готовки

Аджика из зеленых помидоров — это пикантная остро-пряная закуска с ярким вкусом, где кислинка незрелых томатов гармонично сочетается со жгучими нотками перца! Готовится эта вкуснятина за полчаса.

Рецепт: пропустите через мясорубку 1 кг зеленых помидоров, 5 острых перцев, 3 болгарских перца, 2 головки чеснока и пучок кинзы. Добавьте 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 50 мл уксуса 9% и 1 ч. л. хмели-сунели. Варите массу 20 минут на медленном огне, помешивая. Разложите по стерильным банкам, храните в холодильнике до 6 месяцев.

Готовая аджика приобретает густую консистенцию, насыщенный травяной аромат и сбалансированный вкус — острота смягчается томатной кислинкой, а специи добавляют глубины. Идеальна к мясу, шашлыку или как соус для бутербродов.

Ранее стало известно, как приготовить малосольные помидоры быстрого просаливания: едим уже в этот вечер.

