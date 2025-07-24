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24 июля 2025 в 09:28

Малосольные помидоры быстрого приготовления: едим уже в этот вечер

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные помидоры быстрого приготовления — это идеальная летняя закуска с ярким вкусом, где сочная мякоть томатов сочетается с пикантной остротой чеснока и свежестью зелени.

Особенность этого рецепта в том, что уже через 4–6 часов вы получите ароматные помидорки с нежной солоноватой мякотью и хрустящей кожицей. Солим сейчас и едим уже в этот вечер!

Для приготовления возьмите 1 кг плотных помидоров (сливки или черри), 3 зубчика чеснока, 1 пучок укропа, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. черного перца, 2 лавровых листа. Помидоры разрежьте на половинки или четвертинки (черри можно проколоть зубочисткой в нескольких местах). Уложите в контейнер слоями, пересыпая рубленым укропом, тонко нарезанным чесноком и специями. Приготовьте рассол: 500 мл кипяченой воды, соль, сахар — размешайте до растворения. Залейте помидоры теплым рассолом, сверху поставьте гнет (тарелку с банкой воды).

Оставьте при комнатной температуре на 4 часа, затем уберите в холодильник еще на 2 часа — и можно подавать! Вкус — идеальный баланс солености, легкой кислинки и чесночно-укропного аромата.

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помидоры
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домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
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