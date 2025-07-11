Не отличить от грибов! Маринованные баклажаны — гостей за уши не оттащить

Не отличить от грибов! Маринованные баклажаны — гостей за уши не оттащить

Маринованные баклажаны «как грибы» — это удивительная закуска с плотной текстурой и насыщенным лесным ароматом, где баклажаны действительно не отличить от грибов!

Рецепт: нарежьте 2 кг молодых баклажанов кубиками, посолите и оставьте на 30 минут. Промойте и отварите 5 минут в воде с 1 ст. л. лимонной кислоты. Для маринада вскипятите 1 л воды с 100 мл уксуса 9%, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 5 горошинами душистого перца и 3 лавровыми листами. Добавьте к баклажанам 1 нарезанную луковицу, 5 зубчиков чеснока (пластинами) и пучок укропа. Разложите по банкам, залейте кипящим маринадом и стерилизуйте 15 минут.

Закатайте, переверните и укутайте до остывания. Через 2 недели баклажаны приобретут тот самый «грибной» вкус — плотные, с легкой кислинкой и пряным ароматом. Подавайте с растительным маслом и луком — от этой закуски гостей за уши не оттащить!

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