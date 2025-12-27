Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 декабря 2025 в 07:32

Женщины будут без ума от этого салата «Мадонна»: нежный — должен быть на каждом столе в Новый год

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте изысканный и нежный салат «Мадонна», который удивит гостей необычным сочетанием вкусов. Женщины особенно будут без ума от этого салата!

Вкус получается волшебным: нежная чесночная курица, сочная кисло-сладкая апельсиновая нотка, пикантные орехи и сливочные сыр с яйцами создают изысканную гармонию. Этот салат должен быть на каждом столе в Новый год!

Вам понадобится: 300 г куриного филе, 1 зубчик чеснока, 2 апельсина, 100 г грецких орехов, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, майонез. Куриное филе разберите на волокна и смешайте с давленным чесноком, выложите первым слоем на блюдо, слегка смажьте майонезом. Вторым слоем распределите кусочки апельсина без кожуры. Третий слой — посыпьте половиной измельченных орехов. Четвертый слой — тертые плавленые сырки, сверху смажьте майонезом. Пятый слой — тертые яйца, смажьте их майонезом. Верх салата украсьте оставшимися орехами. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат без горы майонеза: едим и не толстеем.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про запеканки с изюмом и курагой, этот рецепт намного вкуснее: творожник с минимумом муки
Общество
Забудьте про запеканки с изюмом и курагой, этот рецепт намного вкуснее: творожник с минимумом муки
Не шуба и не винегрет: салат «Копейки» с селедкой и картошкой — съедают до последней ложки
Общество
Не шуба и не винегрет: салат «Копейки» с селедкой и картошкой — съедают до последней ложки
Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака
Общество
Готовлю стамбульские конвертики: сливочная начинка в хрустящем лаваше — самое то для сытного и быстрого завтрака
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
Семья и жизнь
Салат «Нежность» с курицей и черносливом на Новый год: просто и вкусно
Слоеный микс с креветками и рыбой — готовим изысканную альтернативу селедке под шубой на Новый год
Общество
Слоеный микс с креветками и рыбой — готовим изысканную альтернативу селедке под шубой на Новый год
салаты
рецепты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово отказываются от новогодних шоу по телевизору
Киев обвинили в заманивании людей в театр Мариуполя перед взрывом
Российские бойцы уничтожили более 60 солдат ВСУ в ДНР и Запорожье
В Госдуме назвали срок оживления рыночной ипотеки
Как снять отек с лица после сна: приводим себя в порядок за минуты
Россиянам раскрыли важный нюанс по поводу шума в новогоднюю ночь
В МВД раскрыли, когда в январе можно будет продлить водительские права
Стало известно о новом способе защиты от игровой зависимости
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у северных Курил
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 декабря
Эксперты раскрыли, как «Тайный Санта» помогает мошенникам грабить россиян
Взрывы сотрясли Киев в четвертый раз за ночь
«Хочу дом на Рублевке»: как быть с нереальными заказами детей Деду Морозу
Паническое бегство ВСУ, зачистка в Димитрове: новости СВО к утру 27 декабря
«Он смог выплыть»: в Якутии раскрыли новые детали провала машины под лед
Два самолета не смогли сесть в Красноярске из-за урагана
Трамп озвучил планы США на признание Сомалиленда
Стало известно, из-за кого Зеленский отказался от стиля «милитари»
Нападения на прохожих в Москве привлекли внимание Бастрыкина
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 декабря: инфографика
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.