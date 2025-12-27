Женщины будут без ума от этого салата «Мадонна»: нежный — должен быть на каждом столе в Новый год

Женщины будут без ума от этого салата «Мадонна»: нежный — должен быть на каждом столе в Новый год

Приготовьте изысканный и нежный салат «Мадонна», который удивит гостей необычным сочетанием вкусов. Женщины особенно будут без ума от этого салата!

Вкус получается волшебным: нежная чесночная курица, сочная кисло-сладкая апельсиновая нотка, пикантные орехи и сливочные сыр с яйцами создают изысканную гармонию. Этот салат должен быть на каждом столе в Новый год!

Вам понадобится: 300 г куриного филе, 1 зубчик чеснока, 2 апельсина, 100 г грецких орехов, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, майонез. Куриное филе разберите на волокна и смешайте с давленным чесноком, выложите первым слоем на блюдо, слегка смажьте майонезом. Вторым слоем распределите кусочки апельсина без кожуры. Третий слой — посыпьте половиной измельченных орехов. Четвертый слой — тертые плавленые сырки, сверху смажьте майонезом. Пятый слой — тертые яйца, смажьте их майонезом. Верх салата украсьте оставшимися орехами. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа.

Ранее стало известно, как приготовить крабовый салат без горы майонеза: едим и не толстеем.