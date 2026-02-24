Зимняя Олимпиада — 2026
Вкуснее винегрета: салат из свеклы, огурцов и яиц. Добавляю обжаренный лук для аромата. Готовится за 15 минут

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо для тех случаев, когда нужно быстро собрать сытный гарнир или полноценный легкий ужин. Если свекла и яйца сварены заранее, на приготовление уйдет буквально 10 минут.

Для салата беру 2 средние свеклы (около 300-400 г), заранее отваренные в кожуре до мягкости или запеченные в фольге. Очищаю их и натираю на крупной терке. Два маринованных огурца среднего размера нарезаю мелким кубиком. Три вареных вкрутую яйца очищаю и тоже режу мелким кубиком. Одну крупную луковицу очищаю, нарезаю тонкими полукольцами и обжариваю на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости и приятного золотистого цвета. Пучок свежей зелени (укроп, петрушка) мелко рублю. В глубокой салатнице соединяю тертую свеклу, нарезанные огурцы и яйца. Добавляю остывший обжаренный лук и рубленую зелень. Заправляю салат 3-4 столовыми ложками майонеза (по вкусу), добавляю соль и черный молотый перец по вкусу (помня, что огурцы и майонез уже соленые). Все тщательно, но аккуратно перемешиваю, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом и окрасились в красивый розовый цвет от свеклы. Даю салату постоять в холодильнике 15-20 минут для пропитки. Подаю охлажденным.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
овощи
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
