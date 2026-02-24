Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве

Пожар вспыхнул в квартире на 17-м этаже жилого дома на Хвалынском бульваре в Выхино-Жулебно в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры с места происшествия, снятые очевидцами. По данным источников, огонь заблокировал жильцов.

Как уточнил канал, люди кричат из окон и просят о помощи. К месту пожара уже направляются экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пожар начался в трехэтажном здании на ВДНХ. В тот момент в павильоне проводили квесты. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал.

До этого в Новосибирской области мальчик спас родителей и пятерых братьев и сестер во время пожара. Он разбудил родных, благодаря чему они смогли выбраться из горящего дома. Огонь распространялся стремительно, в результате пожара выгорел весь дом. Пострадавшим оказали помощь местные жители.

Также в Свердловской области произошел пожар в поселке Пелым. Там загорелся двухквартирный жилой дом, огонь охватил площадь в 140 квадратных метров. В результате погиб один человек.