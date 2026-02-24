Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:18

Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожар вспыхнул в квартире на 17-м этаже жилого дома на Хвалынском бульваре в Выхино-Жулебно в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры с места происшествия, снятые очевидцами. По данным источников, огонь заблокировал жильцов.

Как уточнил канал, люди кричат из окон и просят о помощи. К месту пожара уже направляются экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пожар начался в трехэтажном здании на ВДНХ. В тот момент в павильоне проводили квесты. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал.

До этого в Новосибирской области мальчик спас родителей и пятерых братьев и сестер во время пожара. Он разбудил родных, благодаря чему они смогли выбраться из горящего дома. Огонь распространялся стремительно, в результате пожара выгорел весь дом. Пострадавшим оказали помощь местные жители.

Также в Свердловской области произошел пожар в поселке Пелым. Там загорелся двухквартирный жилой дом, огонь охватил площадь в 140 квадратных метров. В результате погиб один человек.

Москва
пожары
возгорания
огонь
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Итальянка порезала мужа из-за отмененного пенальти «Наполи»
Росатом и Белоруссия готовят ядерную «революцию»
Дуров ответил на «свое» уголовное дело
МИД России отменил свои рекомендации по одной латиноамериканской стране
Энергетик оценил вероятность подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Фон дер Ляйен поставила Киеву задачу по российской нефти
В Словакии обвинили Киев в затягивании восстановления транзита нефти
Модель и звезда мема про Bentley дебютировала на показе в Лондоне
Самолет с 179 людьми загорелся в воздухе и подпалил аэропорт
Студент поджег полицейский автомобиль по указке мошенников
Жители приграничья пострадали от удара дрона ВСУ по машине
В Госдуме захотели «скостить» срок банкротам
Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта
На Бали похищен скамер — сын украинского авторитета: кто он — подробности
Хинштейн рассказал, как увековечат память защитников Курской области
Стало известно, чем наградили дворника за спасение ребенка
Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать
Адвокат раскрыл новые подробности суда над российским археологом в Польше
Полковник раскрыл, кто мечтает подорвать «Турецкий» и «Голубой» потоки
США захватили «беглый» нефтяной танкер в Индийском океане
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.