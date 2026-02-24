Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 17:09

На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия

Азаров: передача Киеву ядерного оружия обернется третьей мировой войной

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва должна потребовать от Лондона официальных разъяснений относительно планов передать Киеву ядерное оружие, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он подчеркнул, что ситуация грозит перерасти в третью мировую войну.

Надо официально потребовать от правительства Великобритании официальных разъяснений по поводу этой информации. Это вопрос, который, в общем-то, чреват возникновением третьей мировой войны с применением ядерного оружия, — высказал мнение он.

Азаров усомнился в том, что речь идет о «грязной бомбе», поскольку Киев способен самостоятельно изготовить этот вид оружия. Но передача ядерных технологий и помощь в создании полноценного ядерного оружия станет грубейшим нарушением Договора о нераспространении, подписанного в том числе Лондоном и Парижем, подчеркнул он.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Германия отказалась ввязываться в авантюру Франции и Великобритании по передаче ядерного оружияукраинскому правительству. При этом, по данным СВР, Париж и Лондон не оставляют планов по оснащению Украины таким вооружением.

Николай Азаров
Украина
ядерное оружие
войны
третья мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, может ли Зеленский снять Залужного с должности посла
Военэксперт раскрыл, в какие махинации с наемниками играет Киев
Игромания, мечты о режиссуре, новые фильмы: как живет Дмитрий Паламарчук
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.