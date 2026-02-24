Москва должна потребовать от Лондона официальных разъяснений относительно планов передать Киеву ядерное оружие, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он подчеркнул, что ситуация грозит перерасти в третью мировую войну.

Надо официально потребовать от правительства Великобритании официальных разъяснений по поводу этой информации. Это вопрос, который, в общем-то, чреват возникновением третьей мировой войны с применением ядерного оружия, — высказал мнение он.

Азаров усомнился в том, что речь идет о «грязной бомбе», поскольку Киев способен самостоятельно изготовить этот вид оружия. Но передача ядерных технологий и помощь в создании полноценного ядерного оружия станет грубейшим нарушением Договора о нераспространении, подписанного в том числе Лондоном и Парижем, подчеркнул он.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Германия отказалась ввязываться в авантюру Франции и Великобритании по передаче ядерного оружияукраинскому правительству. При этом, по данным СВР, Париж и Лондон не оставляют планов по оснащению Украины таким вооружением.