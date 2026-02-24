Праздничный салат «Букет для мамы» с ветчиной и черносливом: оформляю в виде цветка — и блюдо, и украшение стола

Этот праздничный салат «Букет для мамы» с ветчиной и черносливом — гениально простое и невероятно красивое блюдо, которое станет настоящим украшением стола 8 Марта. Его необычность в том, что из самых доступных продуктов получается не только вкусная, но и эффектная закуска, оформленная в виде цветка. Получается обалденная вкуснятина: нежная ветчина, пикантный чернослив, хрустящие орехи и расплавленный сыр в каждом слое создают идеальный баланс солёного, сладкого и сливочного. А оригинальная подача в виде бутона превращает обычный салат в настоящий подарок для любимой мамы, бабушки или сестры. Гости будут в восторге, увидев такое великолепие на столе, а хозяйка получит заслуженные комплименты.

Для приготовления вам понадобится: 200 г ветчины, 100 г чернослива без косточек, 3 варёных яйца, 150 г твёрдого сыра, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, майонез, соль, перец и свежая зелень для украшения. Ветчину нарежьте тонкой соломкой, чернослив мелко порубите, орехи измельчите, сыр и яйца натрите на крупной тёрке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте ветчину с майонезом и чесноком, выложите на плоское блюдо в форме круга. Сверху посыпьте измельчёнными орехами, затем черносливом, потом яйцами (слегка смажьте майонезом) и обильно посыпьте сыром. Украсьте лепестками из тонко нарезанных ломтиков яичного белка или сыра, выложив их в форме цветка, добавьте веточки зелени и ягоды для имитации букета. Дайте настояться в холодильнике час перед подачей.

