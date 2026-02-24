Зимняя Олимпиада — 2026
Смешиваю хрен со свеклой и чесноком — получается та самая «русская аджика», без которой зима не зима

Фото: D-NEWS.ru
Смешиваю хрен со свёклой и чесноком — получается та самая "русская аджика", без которой зима не зима. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для мясных и рыбных блюд, пельменей или просто намазанное на чёрный хлеб. Его необычность в том, что из доступных корнеплодов получается ядрёная, ароматная приправа с насыщенным цветом и ярким вкусом, которая хранится всю зиму и всегда выручает. Получается обалденная вкуснятина: густая, бархатистая масса с мощным хреновым духом, сладковатой свекольной ноткой и пикантной остротой чеснока. Она пробуждает аппетит, согревает в холода и делает привычные блюда праздничными.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свёклы, 200 г корня хрена, 100 г чеснока, 1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 100 мл 9% уксуса. Свёклу отварите до готовности, остудите и очистите. Хрен и чеснок очистите. Все ингредиенты пропустите через мясорубку или измельчите в блендере. Добавьте соль, сахар, уксус, тщательно перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам и храните в холодильнике. Подавайте к мясу, салу или просто с чёрным хлебом.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

