24 февраля 2026 в 16:13

В России пригрозили ударами возмездия в ответ на планы Парижа и Лондона

Коротченко: Россия нанесет удары возмездия при ядерной угрозе со стороны Европы

В ответ на возможную передачу ядерного оружия Киеву со стороны Парижа и Лондона Россия должна нанести удары возмездия, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко информационной службе «Вести». По словам эксперта, Москва будет расценивать такой сценарий как акт агрессии с применением ядерного оружия сразу против трех стран — Франции, Великобритании и Украины.

Коротченко подчеркнул, что в соответствии с действующей военной доктриной РФ ответные действия должны носить жесткий и незамедлительный характер. Речь идет о применении всего спектра как тактических, так и стратегических ядерных сил.

Вот что означает удар возмездия. Это серьезные вопросы. Это вопросы войны и мира. Это вопрос выживаемости нашего государства, — сказал эксперт.

Ранее в СВР сообщили, что Великобритания и Франция могут вооружить Украину ядерной бомбой. По данным ведомства, передача оружия массового поражения будет замаскирована под разработку самой Украины. Однако в действительности бомба будет иметь западное происхождение.

