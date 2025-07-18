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18 июля 2025 в 06:45

Эта гвоздика очарует вас! Лавандовый многолетник не боится жары и мороза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта гвоздика очарует вас! Лавандовый многолетник не боится жары и мороза! Этот восхитительный сорт гвоздики станет изысканным украшением любого участка. Компактные шаровидные кустики высотой до 30 см с июня по сентябрь усыпаны нежными лавандовыми цветками классической формы диаметром 2–3 см.

5 причин выбрать этот сорт:

  1. Рекордное цветение — до 90 дней без перерыва
  2. Идеальная форма — аккуратные сферические кусты не требуют формирования
  3. Абсолютная зимостойкость — выдерживает морозы до -35 °C
  4. Универсальность — растет в открытом грунте и контейнерах
  5. Засухоустойчивость — не боится летней жары

Особенности выращивания. Место посадки: максимально солнечное. Почва: легкая, дренированная, с добавлением песка. Уход: полив умеренный (1 раз в неделю), подкормки 2–3 раза за сезон минеральным комплексом, обрезка отцветших побегов для стимуляции новой волны цветения. Эта гвоздика — идеальный выбор для тех, кто ценит продолжительное цветение, изысканные оттенки и минимальный уход. Она сохраняет декоративность даже в самых экстремальных условиях!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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