Эта гвоздика очарует вас! Лавандовый многолетник не боится жары и мороза

Эта гвоздика очарует вас! Лавандовый многолетник не боится жары и мороза

Эта гвоздика очарует вас! Лавандовый многолетник не боится жары и мороза! Этот восхитительный сорт гвоздики станет изысканным украшением любого участка. Компактные шаровидные кустики высотой до 30 см с июня по сентябрь усыпаны нежными лавандовыми цветками классической формы диаметром 2–3 см.

5 причин выбрать этот сорт:

Рекордное цветение — до 90 дней без перерыва Идеальная форма — аккуратные сферические кусты не требуют формирования Абсолютная зимостойкость — выдерживает морозы до -35 °C Универсальность — растет в открытом грунте и контейнерах Засухоустойчивость — не боится летней жары

Особенности выращивания. Место посадки: максимально солнечное. Почва: легкая, дренированная, с добавлением песка. Уход: полив умеренный (1 раз в неделю), подкормки 2–3 раза за сезон минеральным комплексом, обрезка отцветших побегов для стимуляции новой волны цветения. Эта гвоздика — идеальный выбор для тех, кто ценит продолжительное цветение, изысканные оттенки и минимальный уход. Она сохраняет декоративность даже в самых экстремальных условиях!

Ранее мы рассказывали про многолетник, который выдерживает -40 °C, цветет все лето! Бюджетный и с шапками цветов.