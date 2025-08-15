Луковый пирог — нежный, сочный и ароматный: идеально на ужин

Потрясающий пирог с карамелизированным луком и нежной заливкой: готовится просто, а получается — как в пекарне! Ароматная выпечка — находка для тех, кто не хочет возиться с дрожжами.

Очистить и нарезать 5 крупных луковиц полукольцами. Обжарить их на смеси растительного и сливочного масла до золотистости, минут 15 на среднем огне. Для теста смешать 200 г сметаны, 1 яйцо, 150 г муки, 1/2 ч. л. соли и разрыхлитель. Распределить тесто по форме, выложить жареный лук. В миске соединить 2 яйца, 100 мл сливок, щепотку соли и перца — взбить и залить сверху. Выпекать в духовке при 180 °С около 35–40 минут, пока не подрумянится. Можно добавить немного тертого сыра в заливку или сверху.

Совет: лук можно смешать с обжаренными грибами.

