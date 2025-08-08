Не надо замешивать тесто! Простой заливной пирог с капустой

Не надо замешивать тесто! Простой заливной пирог с капустой

Этот пирог — находка, если нужно быстро приготовить что-то быстрое, сытное и из простых продуктов. Замешивать тесто руками не придется — просто все смешать и залить капусту.

300 г капусты нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Мелко нарубите лук и обжарьте его вместе с капустой до золотистого цвета. В начинку можно также добавить вареное яйцо, перец, зелень или немного тмина по вкусу.

Для теста соедините 2 яйца, 200 мл кефира, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и 5 ст. л. муки. Размешайте до однородности — масса получится как густая сметана. Форму для выпечки немного смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите начинку и залейте оставшимся тестом.

Выпекать советуем при 180°C около 35–40 минут (зависит от вашей техники) до румяной корочки. Готовый пирог немного остудите и нарежьте. Его можно есть и теплым, и полностью остывшим — удобно брать с собой на работу или в дорогу.

Совет: капусту можно предварительно потушить с морковью или грибами — получится еще насыщеннее и сочнее. Для любителей сыра — посыпьте сверху натертым сыром за 10 минут до готовности.

Читайте также: готовим классический курник с курицей и картошкой.