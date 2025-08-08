Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 09:05

Не надо замешивать тесто! Простой заливной пирог с капустой

Простой заливной пирог с капустой: рецепт Простой заливной пирог с капустой: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог — находка, если нужно быстро приготовить что-то быстрое, сытное и из простых продуктов. Замешивать тесто руками не придется — просто все смешать и залить капусту.

300 г капусты нашинкуйте, посолите и слегка помните руками, чтобы она стала мягче. Мелко нарубите лук и обжарьте его вместе с капустой до золотистого цвета. В начинку можно также добавить вареное яйцо, перец, зелень или немного тмина по вкусу.

Для теста соедините 2 яйца, 200 мл кефира, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя и 5 ст. л. муки. Размешайте до однородности — масса получится как густая сметана. Форму для выпечки немного смажьте маслом, вылейте половину теста, выложите начинку и залейте оставшимся тестом.

Выпекать советуем при 180°C около 35–40 минут (зависит от вашей техники) до румяной корочки. Готовый пирог немного остудите и нарежьте. Его можно есть и теплым, и полностью остывшим — удобно брать с собой на работу или в дорогу.

  • Совет: капусту можно предварительно потушить с морковью или грибами — получится еще насыщеннее и сочнее. Для любителей сыра — посыпьте сверху натертым сыром за 10 минут до готовности.

Читайте также: готовим классический курник с курицей и картошкой.

пироги
выпечка
рецепты
простыерецепты
кулинария
капуста
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист раскрыл, что сможет спасти Россию от рецессии
Ереван озвучил позицию по транспортному коридору в своей Сюникской области
В одном из регионов в школах запретили одежду, скрывающую лицо
Билялетдинов назвал лучшие качества новой звезды РПЛ Ракова
Россиянам назвали точную дату следующего звездного дождя
Творожный кекс — простой рецепт, а результат как из пекарни
Лукашенко исключил один вариант развития событий в конфликте на Украине
Лукашенко готов принять трехсторонние переговоры в Минске
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.