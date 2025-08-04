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04 августа 2025 в 09:10

Классический курник с курицей и картошкой: пышный пирог на всю семью

Как приготовить пирог с курицей Как приготовить пирог с курицей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курник называют царем пирогов — и не зря. Он сытный, ароматный, праздничный, но при этом не требует кулинарного диплома. Готовится из простых продуктов, а результат всегда радует.

Сначала приготовьте начинку: отварите или обжарьте 400 г куриного филе, порежьте его на мелкие кусочки. Картошку (3 средние штуки) натрите крупно или нарежьте тонкими пластинками. Луковицу измельчите и пассеруйте. Смешайте все, посолите, поперчите по вкусу. Можно добавить свежие травы и немного сливочного масла — для сочности.

Для теста соедините 200 г сметаны, 150 г сливочного масла, щепотку соли, 0,5 ч. л. разрыхлителя и 350–400 г муки. Замесите, разделите на две части. Одну раскатайте — это будет основа, кладите ее в форму. Сверху выложите начинку, накройте вторым пластом теста, тщательно защипните все края.

Сделайте в центре маленькое отверстие для выхода пара, смажьте пирог яйцом и отправьте в духовку. Выпекайте при 180°C примерно 50–60 минут, пока верх не станет румяным. Дайте курнику немного остыть, нарежьте — и наслаждайтесь домашним вкусом.

  • Совет: если есть время, используйте слоеное или дрожжевое тесто — получится еще нежнее.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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