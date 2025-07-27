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27 июля 2025 в 11:40

Готовим луковый пирог на сметане: такой вкуснятины вы еще не пробовали!

Простой рецепт лукового пирога Простой рецепт лукового пирога Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот пирог может удивить даже тех, кто не любит лук. При запекании он становится сладковатым, мягким и буквально тает во рту. Отличный вариант для обеда или перекуса.

Очистите 500 г репчатого лука и нарежьте полукольцами. Обжарьте на сливочном масле (1–2 ст. л.) до золотистого цвета — лук должен стать мягким и ароматным. Дайте немного остыть. Тем временем приготовьте тесто: смешайте 200 г сметаны, 2 яйца, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку соли. Добавьте немного черного перца и любимых специй. Переложите тесто в форму (можно разъемную), сверху выложите обжаренный лук. Посыпьте 100 г тертого сыра.

Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до румяной корочки. Пирог хорош и в горячем, и в остывшем виде. Получается нежный, в меру сытный и с удивительно насыщенным вкусом.

Совет: если хочется более плотную структуру — можно добавить немного картофельного пюре или вареной гречки прямо в тесто.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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