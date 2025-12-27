Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 09:32

На замену однотипным майонезным блюдам готовлю на Новый год это чудо: салат «Знатный» с грушей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Салат «Знатный» с обжаренной курицей и грушами поразит вас гармонией вкусов! Готовлю его на Новый год на замену однотипным майонезным салатам.

Вкус получается бесподобным и сбалансированным: нежная курица, сладкая карамельная груша, свежие хрустящие листья, сливочные яйца и сочные томаты объединяются пикантной чесночно-горчичной заправкой с кислинкой.

Вам понадобится: 300 г куриного филе, 1 груша, 100 г листьев салата, 3 яйца, 10–12 помидоров черри. Курицу нарежьте ломтиками и обжарьте до золотистости. Грушу очистите, нарежьте дольками, обжарьте в той же сковороде с ложкой сахара до карамелизации. Яйца сварите, разрежьте на четвертинки, помидоры разрежьте на половинки. Для заправки смешайте 3 ст. л. оливкового масла, сок половинки лимона, 1 зубчик чеснока (продавить), 1 ч. л. зернистой горчицы, соль и перец. В большой салатнице выложите листья салата, сверху распределите теплую курицу и грушу, затем яйца и помидоры черри. Полейте салат заправкой непосредственно перед подачей и аккуратно перемешайте.

Ранее стало известно, как приготовить доступный салат «Лисичка» из простых продуктов.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
