16 августа 2025 в 19:45

Помидоры с морковной ботвой без уксуса — стоят до весны и хрустят

Помидоры с морковной ботвой Помидоры с морковной ботвой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры с морковной ботвой на зиму — это необычный и вкусный способ заготовки, который придает овощам свежий аромат и мягкую пряную нотку. Для приготовления используют спелые, но плотные плоды весом около 1,5 килограмма, 2 литра воды, 2 ст. л. соли, 2,5 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. лимонной кислоты, 4–5 зубчиков чеснока, 5–6 веточек свежей морковной ботвы и 2–3 лавровых листа.

Помидоры тщательно моют, прокалывают зубочисткой возле плодоножки, чтобы маринад равномерно пропитал мякоть. На дно стерилизованных банок укладывают промытую морковную ботву, чеснок и лавровые листья, затем аккуратно размещают помидоры. В кастрюле кипятят воду, добавляют соль, сахар и лимонную кислоту, перемешивают до полного растворения. Горячим маринадом заливают банки, плотно закрывают крышками и переворачивают вверх дном до полного остывания.

Благодаря добавлению морковной ботвы помидоры приобретают особый аромат, который невозможно получить с традиционными специями. Этот рецепт не требует уксуса, при этом овощи сохраняют упругую текстуру и насыщенный вкус. Помидоры с морковной ботвой станут отличной закуской на праздничном столе, прекрасно дополнят мясные и картофельные блюда, а также подойдут для приготовления зимних салатов.

Такой способ заготовки ценят за простоту, доступность ингредиентов и оригинальный вкус. Даже спустя несколько месяцев хранения помидоры остаются сочными, а маринад приобретает легкую сладость и травяную свежесть.

помидоры
морковь
домашние заготовки
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
