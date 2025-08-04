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04 августа 2025 в 15:06

Секрет идеальной томатной пасты: добавляю копчености

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя томатная паста с копченостями и пряностями — это концентрированный вкус лета в каждой ложке. Для приготовления берут 3 кг мясистых томатов (лучше сливовидных), 2 головки чеснока, 1 крупную луковицу, 50 г копченого бекона, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. молотого кумина, 1/2 ч. л. кайенского перца, 5 листиков базилика и 2 веточки тимьяна.

Томаты бланшируют, очищают от кожицы и семян. На сковороде обжаривают бекон, пассеруют лук и чеснок до прозрачности, добавляют томаты. После непродолжительного тушения массу перекладывают в кастрюлю, вводят специи и травы, уваривают 3-4 часа до густоты сметаны. Для ускорения процесса первые 30 минут можно готовить в духовке при 180 °C. Готовую пасту измельчают блендером, при желании протирают через сито, раскладывают по стерильным банкам.

Ключевые преимущества: аромат бекона (можно заменить копченой паприкой), сбалансированный вкус с легкой остринкой и пряными нотами. Такую томатную пасту с копченостями используют для пиццы, пасты, тушения мяса или как основу соуса барбекю. В холодильнике хранится до полугода.

томатная паста
томаты
домашние заготовки
соусы
Анна Скворцова
А. Скворцова
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