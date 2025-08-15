Вяленые помидоры: готовим знаменитую итальянскую закуску просто и быстро

Вяленые помидоры — вкуснейшая закуска, которая стала популярна по всему миру. С ними паста, пицца и салаты приобретают изысканные нотки, а сама заготовка может храниться в холодильнике очень долго. Главное — правильно ее приготовить.

Для приготовления этой ароматной закуски вам понадобятся плотные мясистые помидоры — около 1,5 кг, по 1 ч. л. прованских трав и сушеного базилика, а еще 2 зубчика чеснока. Из расчета на один противень возьмите около 100 мл оливкового масла. Помидоры разрежьте пополам, вычистите семена и мякоть, оставив только стенки. Выложите половинки на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Посолите, поперчите, посыпьте травами. Отправьте в разогретую до 100–120 градусов духовку на 3–4 часа. Когда помидоры потеряют большую часть влаги и сморщатся, они готовы.

Тем временем тонко нарежьте чеснок. В стерилизованные банки уложите помидоры, пересыпая каждый слой пластинками чеснока. Залейте содержимое горячим оливковым маслом и закройте плотно крышкой. Когда остынет, уберите в погреб или холодильник.

Можно подавать как отдельную закуску, добавлять в салаты, использовать для приготовления соусов или пасты.

Совет: для вяления лучше всего использовать мясистые сорта томатов, такие как сливка или «бычье сердце» — они содержат меньше влаги и быстрее готовятся.

