09 августа 2025 в 06:25

Помидоры дольками с луком на зиму — очень вкусная и легкая закуска

Рецепт лучшей закуски на зиму Рецепт лучшей закуски на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приводим рецепт очень легкой в приготовлении, но вкусной заготовки на зиму — закуска из помидоров с луком.

Для этой заготовки подойдут плотные, мясистые томаты. Нарежьте их крупными дольками — из расчета около 1,5 кг. Лук (примерно 300 г) порежьте тонкими полукольцами. В чистые стерилизованные банки уложите слоями: сначала помидоры, затем лук, и так до верха. По желанию можно добавить пару ломтиков сладкого перца или листик лавра.

Сделайте маринад: на 1 литр воды добавьте 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли и 100 мл уксуса 9%. Доведите до кипения и залейте горячим маринадом содержимое банок. Прикройте крышками, простерилизуйте: 1 л — около 15 минут, затем закатайте.

После остывания уберите в прохладное место. Помидоры получаются пикантными, с ярким вкусом и приятной остринкой от лука.

  • Совет: если хотите, чтобы лук в заготовке остался хрустящим — перед укладкой слегка замаринуйте его отдельно в уксусе с сахаром на 15 минут.

Читайте также: салат «Объедение» с огурцами — зимняя закуска, которая исчезает из погреба первой!

