Заготавливаем салат «Объедение» на зиму: с огурцами, лучком и перцем

Заготавливаем салат «Объедение» на зиму: с огурцами, лучком и перцем

Этот салат с огурцами, морковью, перцем и луком заслужил свое название: он действительно «улетает» первым. Готовить его просто — не требуется ни стерилизации, ни варки. А результат — потрясающий!

Нарежьте 1,5 кг огурцов кружочками, 500 г моркови натрите крупно, 300 г лука нарубите полукольцами, а 300 г сладкого перца — соломкой. Выложите все в большую миску. Добавьте 4–5 измельченных зубчиков чеснока, 100 г сахара, 1 столовую ложку соли, 100 мл растительного масла и столько же 9%-го уксуса. Посыпьте черным молотым перцем по вкусу. Перемешайте овощи руками и дайте постоять 3 часа, никуда не убирая. За это время они пустят сок и промаринуются.

Переложите овощи в стерильные литровые банки — хватит примерно на три. Утрамбуйте плотно, залейте маринадом, который остался в миске, и закройте прокипяченными крышками. Банки переверните вверх дном и оставьте остывать. Укутывать не нужно.

Храните в кладовке или погребе. Через неделю можно пробовать, а через месяц вкус станет еще насыщеннее.

Совет: хотите добавить остроты? Нарежьте небольшой стручок перца чили или добавьте чайную ложку горчицы в зернах — получится еще пикантнее.

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