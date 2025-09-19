Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 15:24

Как продлить свежесть хлеба без холодильника: неожиданный овощ, который спасает буханку от плесени и черствости

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие сталкивались с тем, что свежий хлеб уже через пару дней теряет хрустящую корочку и мягкость, а затем покрывается плесенью. Это не только неприятно, но и приводит к регулярным потерям продуктов и денег. Однако есть простой и эффективный способ сохранить хлебобулочные изделия свежими дольше обычного.

Секрет заключается в использовании свежего черешкового сельдерея. Этот овощ помогает удерживать оптимальную влажность и препятствует образованию плесени, продлевая срок годности хлеба.

Как правильно хранить хлеб с сельдереем

Шаг 1. Подготовка пакета
Поместите хлеб в полиэтиленовый пакет — нарезанный кусками или целой буханкой. Добавьте туда треть стебля свежего сельдерея.

Шаг 2. Герметичное закрытие
Максимально удалите воздух из пакета и плотно его закройте. Храните в шкафу или другом прохладном месте, вдали от солнечных лучей.

Важные нюансы

  • Сельдерей нужно менять каждые 4–5 дней, так как со временем он теряет эффективность.
  • Лучше использовать именно черешки, а не листовую часть.
  • Для разных сортов хлеба желательно брать отдельные пакеты с кусочком сельдерея.

Благодаря такому простому приему хлеб дольше остается мягким и вкусным, не теряя свежести и не покрываясь плесенью.

