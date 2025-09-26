Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 19:05

Путин: россияне понимают, что страна проживает исторический момент

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россияне понимают, что их страна проходит через ответственный исторический момент, и поддерживают свое правительство, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами регионов. Встреча проходит в формате видеоконференции, ее трансляцию ведет Кремль.

По словам российского лидера, граждане уже выразили поддержку властям, явившись на выборы и избрав новых глав регионов. Он добавил, что сейчас народным избранникам не стоит руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Путин считает, что теперь усилия надо направить на решения локальных задач на местах.

Но нужно решать те задачи, которые стоят перед регионами — в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте Федерации. Люди ждут решения этих вопросов,указал президент.

Российский лидер призвал новых глав регионов активно привлекать в свои команды ветеранов спецоперации на Украине. Он также напомнил о важности выполнения национальных проектов.

До этого Путин выступил на Глобальном атомном форуме, который проходит на ВДНХ в Москве. Политик рассказал главам другим стран, каких принципов придерживается Россия в вопросе мирного атома.

