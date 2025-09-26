Глава ВТБ Костин раскрыл факторы укрепления рубля

Председатель правления ВТБ Андрей Костин назвал ключевые факторы укрепления рубля, отметив макроэкономическую стабильность и положительное сальдо торгового баланса. Банкир в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» при поддержке ГК «Росатом» подчеркнул, что курс национальной валюты складывается рыночно и зависит от уровня инфляции и процентной ставки, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас сегодня есть и крепкая макроэкономика, положительное сальдо торгового баланса, а когда у нас была высокая ставка, но инфляция пока еще не самая низкая. Хотя у меня есть свое мнение, я считаю, что инфляция 6–7% ничем особо не хуже, чем 4%, — заявил Костин.

Глава ВТБ добавил, что при высокой процентной ставке у людей есть склонность хранить деньги в рублях, что приводит к притоку валюты и укреплению курса. Он также отметил, что крепкий рубль свидетельствует о хорошем состоянии экономики, несмотря на дебаты об оптимальном уровне курса для бюджета.

Ранее Костин заявил, что не хотел бы получать зарплату в цифровых рублях. По словам банкира, он предпочитает пользоваться традиционными деньгами.