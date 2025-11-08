В ГД захотели ужесточить санитарные нормы нахождения животных в кафе Останина предложила ужесточить санитарные нормы для животных в кафе

Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания, передает РИА Новости. Она напомнила, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов и животных.

Особенности формулировки СанПина позволяют владельцам мест общественного питания принимать посетителей с домашними питомцами, указала она. Однако это не учитывает интересы других гостей.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что предложение зампреда комитета Госдумы по экологии Георгия Арапова о бесплатной стерилизации домашних собак и кошек не решит проблему с беспризорными животными. Она назвала инициативу «благородной», однако отметила, что проблема бродячих животных в городах не может быть решена таким способом.

Тем временем депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга окончательно утвердили новый регламент содержания домашних животных, сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок. Принятый документ устанавливает дополнительные обязательства для владельцев собак во время прогулок и в общественных местах.