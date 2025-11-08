Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 06:17

В ГД захотели ужесточить санитарные нормы нахождения животных в кафе

Останина предложила ужесточить санитарные нормы для животных в кафе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Госдумы Нина Останина направила обращение в Минздрав России с просьбой исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания, передает РИА Новости. Она напомнила, что, согласно действующей редакции СанПиН, в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов и животных.

Особенности формулировки СанПина позволяют владельцам мест общественного питания принимать посетителей с домашними питомцами, указала она. Однако это не учитывает интересы других гостей.

Ранее ветеринар Татьяна Гольнева заявила, что предложение зампреда комитета Госдумы по экологии Георгия Арапова о бесплатной стерилизации домашних собак и кошек не решит проблему с беспризорными животными. Она назвала инициативу «благородной», однако отметила, что проблема бродячих животных в городах не может быть решена таким способом.

Тем временем депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга окончательно утвердили новый регламент содержания домашних животных, сообщил председатель бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок. Принятый документ устанавливает дополнительные обязательства для владельцев собак во время прогулок и в общественных местах.

животные
кафе
общепит
Минздрав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 ноября: инфографика
В России появилось лазерное оружие, уничтожающее БПЛА за полсекунды
Над Россией сбили 79 беспилотников ВСУ за ночь
Вильфанд раскрыл, где в России будет аномально теплая погода на выходных
Раскрыта огромная сумма долга убитого в ОАЭ криптомошенника Новака
Финансист объяснила, когда пополнение счета в банке может привлечь внимание
Экс-главу ЦРУ вызвали в суд по делу о «русском следе» в выборах в США
Сладкий хит вашего стола! Новогодний пирог с орехами и апельсинами
В ЕС подтвердили работу над 20-м пакетом антироссийских санкций
Самый вкусный лимонный манник на кефире: готовимся к Новому году
В США рассказали о «монстре под кроватью» фон дер Ляйен
Аэропорты еще двух городов России временно перестали работать
Морозы до −40 с метелями и снегопадами: погода в РФ 10–16 ноября
Марочко заявил, что ВСУ оказались в «котле» под Северском
Росреестр раскрыл число городов с двумя словами в названии
«По шею»: российские военные форсировали реку в Запорожской области
Тюрьма во сне: знак ограничений или путь к свободе
ВСУ попались в огневой мешок: успехи ВС РФ к утру 8 ноября
«Революционная идея»: мэр Нью-Йорка высказался о мусорных баках с крышками
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 ноября
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.