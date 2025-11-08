Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 05:38

Судно с россиянами NEKSU взяли на буксир у берегов Японии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российское судно NEKSU, находившееся в дрейфе у японского побережья, было взято на буксир патрульным кораблем местной береговой охраны, передает РИА Новости со ссылкой на вице-консула генерального консульства России в Ниигате Алексея Криворучко. Отмечается, что экипаж судна пребывает в хорошем состоянии и не нуждается в медицинской помощи.

Вчера вечером NEKSU был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии. Сегодня в полдень (06:00 мск. — NEWS.ru) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт. Японская сторона подчеркивает, что экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности, — сказано в сообщении.

Ранее в Нижегородской области буксир с баржами протаранил рыбацкую лодку. В результате происшествия один человек погиб.

До этого выживший год назад в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, что путешествие затевалось ради его племянника. На протяжении 67 дней он дрейфовал на лодке-катамаране «Байкат 470» вместе с братом Сергеем и его сыном-подростком Ильей. Пичугин оказался единственным уцелевшим.

