Судно с россиянами NEKSU взяли на буксир у берегов Японии

Российское судно NEKSU, находившееся в дрейфе у японского побережья, было взято на буксир патрульным кораблем местной береговой охраны, передает РИА Новости со ссылкой на вице-консула генерального консульства России в Ниигате Алексея Криворучко. Отмечается, что экипаж судна пребывает в хорошем состоянии и не нуждается в медицинской помощи.

Вчера вечером NEKSU был взят на буксир патрульным кораблем управления безопасности на море Японии. Сегодня в полдень (06:00 мск. — NEWS.ru) возле порта Тояма корабль будет передан гражданскому буксировщику для постановки судна на ремонт. Японская сторона подчеркивает, что экипаж здоров, чувствует себя хорошо и находится в безопасности, — сказано в сообщении.

