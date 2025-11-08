«Кинжалы» обрушились на Украину и устроили самую мощную атаку за время СВО

Российские Вооруженные силы нанесли масштабный удар ракетами «Кинжал» по объектам ВСУ в ночь на 8 ноября, пишет Telegram-канал «Военная хроника». Утверждается, что это может быть самая крупная атака такими ракетами с начала специальной военной операции. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Согласно данным канала, целью атаки стали как минимум два аэродрома. Также поражению подвергся один из военных объектов, расположенных в пригородной зоне Житомира.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко говорил, что российские военные взяли в огневое окружение подразделения ВСУ возле Северска в районе Звановки Донецкой Народной Республики. Он отметил, что в данной зоне продолжаются интенсивные боестолкновения.

До этого поступила информация об ударе по плацу в Днепропетровской области, где проводилась церемония награждения элитных формирований Вооруженных сил Украины. Инцидент вызвал значительные разрушения, а на опубликованных видеокадрах видны полностью сгоревшие автомобили. Минобороны РФ эти данные не комментировало.