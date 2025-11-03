Последствия удара «Искандера» по элитным подразделениям ВСУ попали на видео

Удар ракетного комплекса «Искандер» по плацу в Днепропетровской области, где проходила церемония награждения элитных подразделений ВСУ, спровоцировал масштабные разрушения, пишет «Украина.ру». На опубликованных кадрах можно увидеть сгоревшие автомобили. Минобороны России эту информацию не комментировало.

При ударе были полностью разрушены постройки, от них остались только груды обломков. В кадре заметны обугленные деревья и следы воронки. Кроме того, местами лежат крупные куски рухнувших стен с остатками голубой и желтой краски. Видно, что здание частично сохранило верхние этажи, но нижние конструкции обрушились.

Ранее стало известно, что командование ВСУ проводит проверку обстоятельств гибели и ранения военнослужащих при построении в Днепропетровской области. Предполагаемой причиной инцидента могло стать нахождение личного состава на открытой местности, что противоречит действующим ограничениям.

Бойцы 68-й дивизии российской армии ранее уничтожили бронетехнику ВСУ с защитной обшивкой, известных как «ежи». На кадрах видно, что объект покрыт ветками и листвой. Минобороны России эту информацию не комментировало.