Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 20:21

ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области

Командование ВСУ выясняет причины ликвидации военных в Днепропетровской области

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Командование ВСУ проводит проверку обстоятельств гибели и ранения военнослужащих при построении в Днепропетровской области, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на группировку «Восток». Предполагаемой причиной инцидента могло стать нахождение личного состава на открытой местности, что противоречит действующим ограничениям.

Проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете (ограничении) размещения личного состава и проведении совещаний и сборов на открытой местности, а также размещении в непредназначенных для этого местах, — говорится в материале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о фактах мародерства со стороны военных ВСУ на блокпостах правобережья Днепра. По его информации, военнослужащие присваивают гуманитарные грузы, изначально предназначенные для гражданского населения.

Кроме того, появилась видеозапись ликвидации российскими военными моста через реку Волчью в районе Покровского Днепропетровской области. На опубликованных кадрах зафиксирована серия взрывов в районе переправы с последующим густым дымом, после рассеивания которого видно полное уничтожение конструкции. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

ВСУ
Днепропетровская область
солдаты
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Омск и парковочные штрафы: что нужно знать, чтобы не попасться
«Воздушные тетушки»: авиакомпанию обвинили в эйджизме и сексизме
ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области
Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
Кучма высказал мнение о третьей мировой войне
Ваня Дмитриенко рассказал о пикантных переписках со взрослыми поклонницами
Сумишевский раскрыл, как изменилась его жизнь после гибели супруги
«Посейдон» угомонил Трампа, в Европе разморозили активы россиян: что дальше
Известный актер рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе
Москвич изнасиловал школьницу и отправился за решетку
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю обалденную грудку по-фински: нужны сметана, помидор и сыр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.