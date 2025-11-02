ВСУ выясняют причины крупной оплошности в Днепропетровской области

Командование ВСУ проводит проверку обстоятельств гибели и ранения военнослужащих при построении в Днепропетровской области, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на группировку «Восток». Предполагаемой причиной инцидента могло стать нахождение личного состава на открытой местности, что противоречит действующим ограничениям.

Проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете (ограничении) размещения личного состава и проведении совещаний и сборов на открытой местности, а также размещении в непредназначенных для этого местах, — говорится в материале.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о фактах мародерства со стороны военных ВСУ на блокпостах правобережья Днепра. По его информации, военнослужащие присваивают гуманитарные грузы, изначально предназначенные для гражданского населения.

Кроме того, появилась видеозапись ликвидации российскими военными моста через реку Волчью в районе Покровского Днепропетровской области. На опубликованных кадрах зафиксирована серия взрывов в районе переправы с последующим густым дымом, после рассеивания которого видно полное уничтожение конструкции. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.