Сальдо раскрыл, чем промышляют ВСУ на правом берегу Днепра

Военные Вооруженных сил Украины грабят гуманитарные грузы на блокпостах правого берега Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, поставки с предметами первой необходимости изначально предназначаются для мирных жителей.

Иначе как ОПГ подразделения ВСУ на правобережье Днепра не назовешь. К примеру, они на своих блокпостах заняты не тем, чтобы защищать мирных жителей, а открытым грабежом гуманитарных грузов, которые для этих жителей предназначены, — рассказал Сальдо.

Как отметил глава региона, военнослужащие ВСУ присваивают не только продовольствие и медикаменты, но и предметы первой необходимости, включая одежду. При этом украинское командование закрывает на это глаза или получает долю от грабежей, добавил он.

Ранее Сальдо сообщал, что бойцы ВСУ минируют дома в столице региона, роют окопы и используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирными жителями. По его словам, тактика противника напоминает ту, что использовалась в Артемовске.