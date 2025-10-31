Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:45

Сальдо раскрыл, чем промышляют ВСУ на правом берегу Днепра

Сальдо: ВСУ грабят гуманитарные грузы на блокпостах правого берега Днепра

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Военные Вооруженных сил Украины грабят гуманитарные грузы на блокпостах правого берега Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит ТАСС, поставки с предметами первой необходимости изначально предназначаются для мирных жителей.

Иначе как ОПГ подразделения ВСУ на правобережье Днепра не назовешь. К примеру, они на своих блокпостах заняты не тем, чтобы защищать мирных жителей, а открытым грабежом гуманитарных грузов, которые для этих жителей предназначены, — рассказал Сальдо.

Как отметил глава региона, военнослужащие ВСУ присваивают не только продовольствие и медикаменты, но и предметы первой необходимости, включая одежду. При этом украинское командование закрывает на это глаза или получает долю от грабежей, добавил он.

Ранее Сальдо сообщал, что бойцы ВСУ минируют дома в столице региона, роют окопы и используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирными жителями. По его словам, тактика противника напоминает ту, что использовалась в Артемовске.

Россия
Херсонская область
Владимир Сальдо
грабежи
ВСУ
гуманитарная помощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родителям дали советы, как вызвать у ребенка любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
Пенсионер понес наказание за сине-желтый значок
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
В Новосибирске водитель перепутал педали и въехал в остановку
Названы неочевидные признаки деменции
В СПЧ заявили о дискредитации доктрины о правах человека
Стало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения
Удары по АЭС, ядерная катастрофа, МАГАТЭ: удары по Украине 31 октября
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.