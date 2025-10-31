Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 октября 2025 в 16:44

Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста

Опубликованы кадры уничтожения моста в Днепропетровской области

В Сети появилось видео, как точным ударом Вооруженных сил России уничтожен мост через реку Волчья в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области. На опубликованных в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» кадрах можно увидеть серию взрывов у переправы, поднимается густой дым, через некоторое время он рассеивается и становится видно, что мост ликвидирован.

По данным канала, через него Вооруженные силы Украины перевозили продовольствие и боеприпасы. Также переправа была необходима им для осуществления ротаций.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной. По его словам, российские войска уже уничтожили за сутки несколько буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

До этого в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. МО РФ эту информацию не комментировало.

мосты
ВСУ
ликвидации
переправы
логистика
