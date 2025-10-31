Появились кадры ликвидации важного для логистики ВСУ моста

В Сети появилось видео, как точным ударом Вооруженных сил России уничтожен мост через реку Волчья в районе населенного пункта Покровское Днепропетровской области. На опубликованных в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» кадрах можно увидеть серию взрывов у переправы, поднимается густой дым, через некоторое время он рассеивается и становится видно, что мост ликвидирован.

По данным канала, через него Вооруженные силы Украины перевозили продовольствие и боеприпасы. Также переправа была необходима им для осуществления ротаций.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ начали сосредотачивать в Харьковской области расчеты БПЛА и большое количество артиллерии, в том числе западной. По его словам, российские войска уже уничтожили за сутки несколько буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок.

До этого в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. МО РФ эту информацию не комментировало.