08 ноября 2025 в 07:55

«Безумные домыслы»: посольство РФ вступилось за оперного певца Абдразакова

Посольство России поддержало Абдразакова после отмены его выступления в Италии

Ильдар Абдразаков Ильдар Абдразаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство России в Италии в своем Telegram-канале поддержало солиста Мариинского и Большого театров Ильдара Абдразакова после отмены его выступления на сцене Филармонического театра Вероны. В диппредставительстве считают, что певец стал жертвой нападок «русофобствующих оппозиционных политических сил».

Уверены, что ни один здравомыслящий человек в Италии никогда не согласится с распространяемыми в СМИ и соцсетях безумными домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является <...> чуть ли не угрозой для Италии, — подчеркнули в посольстве.

Также дипломаты напомнили, что Абдразакову еще совсем недавно аплодировало высшее руководство Италии и Евросоюза на открытии оперного сезона в театре «Ла Скала» в декабре 2022 года. Тогда заслуженный артист РФ исполнил заглавную партию Бориса Годунова в одноименной опере Модеста Мусоргского.

Ранее об отмене участия Абдразакова в постановке оперы «Дон Жуан» сообщила дирекция культурного фонда «Арена ди Верона». Постановка должна была состояться в январе 2026 года. Заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено выразила удовлетворение по этому поводу.

