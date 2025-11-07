Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 21:32

Паста как у Тони Сопрано: готовлю и чувствую себя героем сериала — всего 20 минут у плиты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю пасту путтанеску постоянно, потому что это блюдо напоминает мне любимую сцену из сериала «Клан Сопрано», где герои с наслаждением едят ее за семейным ужином. Мне нравится, как всего за несколько минут на сковороде рождается такой яркий и насыщенный вкус, который мгновенно переносит в солнечную Италию. Особенно выручает, когда хочется быстро приготовить что-то по-настоящему атмосферное и солидное.

Готовлю я так: в оливковом масле обжариваю пару зубчиков чеснока и пару анчоусов, пока они не растворятся. Добавляю щедрую щепотку острого красного перца и горсть каперсов, слегка прогреваю. Вливаю банку измельченных помидоров в собственном соку, туда же отправляю горсть маслин без косточек, нарезанных кружочками. Тушу соус минут 10, пока он не загустеет. В это время отвариваю спагетти до состояния аль денте, сохраняя легкую упругость. Смешиваю пасту с соусом, добавляю горсть свежего базилика и тертого пекорино. Подаю сразу, как это делали герои моего любимого сериала — с кружкой холодного пива и хорошим настроением.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

