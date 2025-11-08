Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 10:15

Названа серьезная угроза для российского сегмента интернета

Кабмин: отключение от глобальной Сети создаст угрозу для рунета

Производство интернет-оборудования Производство интернет-оборудования Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Разрыв соединения и невозможность передачи данных между пользователями в России и другими государствами включены в перечень интернет-угроз, утвержденный правительством РФ, сообщает ТАСС. Согласно документу, под угрозой безопасности понимается нарушение взаимодействия российских сетей с зарубежными, приводящее к блокировке доступа к информационным ресурсам и разрыву связи между абонентами.

Новый реестр определяет критерии оценки устойчивости российского сегмента глобальной сети. Власти систематизировали потенциальные риски для стабильного функционирования цифрового пространства страны.

Ранее экономист Максим Шошин заявил о вероятности внедрения в России авторизации в интернете через портал «Госуслуги» с использованием паспортных данных. Эксперт отметил, что действующая система идентификации уже технически готова обеспечивать доступ к материалам «18+» через личный кабинет.

Кроме того, крупный сбой в работе облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) привел к масштабным перебоям в работе популярных интернет-платформ по всему миру. Инцидент затронул такие сервисы, как Snapchat, игровые платформы Roblox и Fortnite, а также приложение для изучения языков Duolingo.

