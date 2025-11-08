Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 ноября: инфографика

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 36 — над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Брянской области, девять — над территорией Курской области, восемь — над территорией Волгоградской области, пять — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Республики Крым, три — над территорией Саратовской области, один — над территорией Воронежской области, один — над территорией Смоленской области, один — над территорией Орловской области, — сообщили в министерстве.