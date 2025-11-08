Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 10:11

В США раскрыли, чем обернется встреча Трампа и Орбана для Зеленского

Подполковник Дэвис: встреча Трампа с Орбаном стала черной меткой для Украины

Дональд Трамп с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Дональд Трамп с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Фото: Official White House/Daniel Torok

Встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном стала для украинского лидера Владимира Зеленского «черной меткой», заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive. Он добавил, что Зеленский игнорирует очевидное.

Для него эта встреча как черная метка, ведь вместо того, чтобы признать реальность, как это уже сделал Орбан, он отказывается и упорно не замечает очевидного — что все кончено, — сказал он.

По его словам, Зеленский в своей политике опирается на европейских «защитников», которые настоятельно советуют ему отвергать любые идеи о мирных переговорах и продолжать боевые действия, несмотря на очевидные логические аргументы. Дэвис отметил, что это оказывает влияние на Зеленского, поскольку европейцы постоянно призывают Украину отвергать предложения и идти дальше, игнорируя здравый смысл.

Ранее Трамп заявил об «очень хороших шансах» на проведение встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с Орбаном, отвечая на вопрос журналистов.

Украина
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
