Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 10:38

Трамп иронично отреагировал на слова Орбана о «чуде» для Украины

Трамп с иронией отнесся к словам Орбана о победе Украины

Дональд Трамп и Виктор Орбан Дональд Трамп и Виктор Орбан Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава США Дональд Трамп с иронией воспринял заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможности победы Украины лишь при условии чудесного вмешательства, сообщил официальный аккаунт Белого дома в социальной сети X. Американский лидер напрямую спросил венгерского премьера о перспективах украинской победы, на что тот с улыбкой развел руками, сказав, что «чудеса могут случаться».

Ага, это правильно, — сказал Трамп Орбану.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что встреча Трампа с Орбаном стала негативным сигналом для украинского руководства. Военный эксперт добавил, что глава Украины Владимир Зеленский продолжает игнорировать очевидные политические тенденции.

Кроме того, журналисты The Wall Street Journal сообщили, что представители администрации США заявляют о поражении Украины. По данным издания, эти высказывания связаны с обсуждением сокращения поддержки Киева. Украине пришлось нарастить производство дальнобойных БПЛА и ракет.

Также президент США в ходе беседы с премьер-министром Венгрии в Белом доме выразил мнение о якобы неготовности России завершить боевые действия на Украине. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о причинах отсрочки новой встречи между американским лидером и главой российского государства Владимиром Путиным.

Дональд Трамп
Виктор Орбан
США
Венгрия
Украина
