Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи

Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи

Как сажать крупномеры до морозов в регионах: дельные советы для сада и дачи

В ноябре можно сажать крупные деревья, особенно если почва еще не промерзла. До наступления постоянных морозов у деревьев есть около трех недель для укоренения, что увеличивает шансы их приживаемости. Главное — следить за температурой воздуха: она не должна опускаться ниже –15 градусов или быть выше +10 градусов, чтобы избежать стресса у растений.

Где и что можно сажать

В Подмосковье и Ленинградской области посадка деревьев-крупномеров возможна, если почва еще не промерзла. Здесь подойдут морозостойкие сорта яблони: антоновка, «уральское наливное», «мельба», груши, сливы — сорта «незнакомка», «байкальская», черешни «брянская», «фатеж», а также кустарники: рябина, черемуха, липа, клен, абрикос «выносливый», «медовый».

На Урале высадка крупномеров рискованна: велик риск морозов, поэтому лучше прикопать саженцы до весны, чтобы защитить корни и избежать гибели растений.

Советы для садоводов

Чтобы деревья избежали стресса при посадке, выбирайте тихие, безветренные дни и после посадки хорошо утеплите корневую шейку толстым слоем торфа или мульчи.

В южных регионах можно сажать многие виды деревьев и кустарников, здесь теплее и морозы не так сильны. В средней полосе и северных регионах предпочтительны морозостойкие сорта: яблоня, груша, вишня, слива, абрикос, рябина, черемуха, липа, различные клены. Следите за календарем и не откладывайте посадку на морозные дни — идеально сажать крупномеры за 2–3 недели до наступления устойчивых холодов.

При посадке деревьев-крупномеров убедитесь, что корневая шейка не заглублена, а ком земли аккуратно укладывается и защищается от мороза. Важно фиксировать ствол, чтобы он не покосился после таяния снега.

Ранее мы рассказывали вам, что можно посадить в саду сейчас.