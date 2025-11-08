Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 10:12

«Усложняет работу»: экс-разведчица раскрыла главные сложности профессии

Экс-разведчица Вавилова: сотрудники СВР часто рискуют собой и семьями

Елена Вавилова Елена Вавилова Фото: Евгений Малютин/NEWS.ru

Сотрудники внешней разведки вынуждены рисковать собой и благополучием своих семей ради интересов страны, рассказала ТАСС бывшая разведчица Елена Вавилова. Она подчеркнула, что довольно сложно сохранять конспирацию из-за современных технологий, однако работа в этом направлении уже ведется.

Кто-то может сказать, как это возможно сегодня работать под прикрытием, когда есть биометрия, соцсети, цифровые следы везде, это усложняет работу. Быть как раньше, сегодня одним человеком, а завтра другим — наверное, так сейчас сложно поступать, но я уверена, над этим работают и что-нибудь придумают, — рассказала Вавилова.

Бывшая разведчица также поделилась воспоминаниями о знакомстве с Юрием Дроздовым, возглавлявшим управление нелегальной разведки во время ее работы за рубежом вместе с супругом. Вавилова отметила, что после возвращения им довелось много общаться. Она рассказала, что Дроздов поражал своей проницательностью и глубокими размышлениями о судьбе России. Многие его предостережения и замечания, высказанные тогда, впоследствии оказались пророческими и проявились в современной жизни, добавила Вавилова.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее рассказал, что дети Артема и Анны Дульцевых, которые были освобождены в результате обмена заключенными, лишь в самолете узнали о русском происхождении. По его словам, поэтому президент России Владимир Путин поздоровался с ними по-испански.

СВР
разведчики
семьи
Россия
