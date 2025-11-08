Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 10:17

«В США нет королей»: Байден «ожил» и прошелся по Трампу

Байден заявил, что Трамп позорит США

Джо Байден Джо Байден Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп позорит страну своими действиями, заявил его предшественник Джо Байден. Он напомнил действующему главе Белого дома: «вы работаете на нас, а не мы на вас». По словам бывшего американского лидера, в стране действует демократия, и при ней «не может быть королей», передает CNN.

Вы работаете на нас, а не только на миллиардеров и миллионеров. Я зол, — сказал Байден.

По словам политика, он знал о намерении Трампа «пустить страну под откос», но не ожидал, что тот сделает это буквально, снося восточное крыло Белого дома ради строительства огромного бального зала. Именно это решение стало показателем стиля правления нынешнего президента — разрушительного как для государственных институтов, так и для самой демократии, считает Байден.

Ранее комитет по надзору палаты представителей Конгресса США выразил сомнения в легитимности нескольких указов Байдена, подписанных с помощью автопера. По информации источника, пятимесячное расследование, основанное на показаниях экс-чиновников его администрации, выявило вопросы к законности предоставленных помилований.

