В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США выразил сомнения в легитимности нескольких указов бывшего американского президента Джо Байдена, подписанных с помощью автопера, сообщает The Washington Post. По информации источника, пятимесячное расследование, основанное на показаниях экс-чиновников его администрации, выявило вопросы к законности предоставленных помилований.

В свете ухудшения когнитивных способностей бывшего президента и сокрытия фактов со стороны его окружения этот процесс «одобрения» ставит под сомнение законность всех помилований, предоставленных Байденом, — говорится в материале.

В издании отметили, что комитет направил генеральному прокурору США Пэм Бонди официальное письмо с просьбой расследовать все действия исполнительной власти во время президентского срока Байдена.

Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил решение своего предшественника о менее строгом наказании 37 осужденным. Политик распорядился отправить осужденных в исправительное учреждение, которое считается самым строгим в стране.