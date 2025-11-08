Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 10:41

Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Режим воздушной опасности объявили в Ленинградской области утром в субботу, 8 ноября, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. При этом изначально опасность БПЛА была введена только в районах на юге и юго-востоке области, уточнил он.

Режим воздушной опасности объявлен на всей территории Ленинградской области, — отметил губернатор.

Также он предупредил местных жителей о возможных проблемах с мобильным интернетом. Представители петербургского аэропорта Пулково в свою очередь сообщили, что воздушная гавань на данный момент работает в штатном режиме, задержки рейсов не фиксируются.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО ликвидировали ночью над Россией 79 беспилотников ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов, а именно 36, было сбито на подлете к Ростову.

До этого стало известно, что во время атаки БПЛА была ранена заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Белгородской области Юлия Ломонос. Инцидент произошел в селе Посохово. Женщина получила минно-взрывную травму с поражением мягких тканей головы.

БПЛА
Ленинградская область
Александр Дрозденко
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.