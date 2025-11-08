Режим опасности БПЛА объявили на всей территории Ленинградской области

Режим воздушной опасности объявили в Ленинградской области утром в субботу, 8 ноября, заявил в своем Telegram-канале глава региона Александр Дрозденко. При этом изначально опасность БПЛА была введена только в районах на юге и юго-востоке области, уточнил он.

Режим воздушной опасности объявлен на всей территории Ленинградской области, — отметил губернатор.

Также он предупредил местных жителей о возможных проблемах с мобильным интернетом. Представители петербургского аэропорта Пулково в свою очередь сообщили, что воздушная гавань на данный момент работает в штатном режиме, задержки рейсов не фиксируются.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что силы ПВО ликвидировали ночью над Россией 79 беспилотников ВСУ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись 10 регионов страны. Больше всего дронов, а именно 36, было сбито на подлете к Ростову.

До этого стало известно, что во время атаки БПЛА была ранена заместитель главы Колосковской администрации Валуйского округа Белгородской области Юлия Ломонос. Инцидент произошел в селе Посохово. Женщина получила минно-взрывную травму с поражением мягких тканей головы.